Paolo Chiappini e l’arte: "La fine è un nuovo principio"

"La passione per l’arte contemporanea la coltivo da sempre. Per tanto tempo è rimasta sopita e adesso, grazie a una serie di opportunità, è esplosa". Parola Paolo Chiappini, senese (contradaiolo dell’Oca) classe 1952, che fino al 31 ottobre espone le sue opere nell’edificio B9 della Manifattura Tabacchi a Firenze. La mostra s’intitola "La fine è il principio. Materiali di scavo tra palco e retropalco" e ben riassume l’intensa vita di Chiappini: nei primi anni Settanta vive a fondo la mitica avanguardia teatrale dell’Off romano, poi gli anni trascorsi tra la vigna e la cantina dell’azienda agricola di famiglia, quindi la militanza politica. Per oltre tre lustri è stato direttore della Fondazione Sistema Toscana e oggi fa parte della Deputazione generale della Fondazione Monte dei Paschi e si dedica alle sue antiche passioni.

Come nasce questa mostra?

"Un po’ per caso. Per me è la prima vera mostra e segna la fine di un ciclo di vita che coincide con un nuovo inizio".

Come si compone?

"Espongo 34 opere ’in movimento’. Infatti, la mostra si trova nella parte della Manifattura ancora da ristrutturare, una location che ben sposa questa idea di circolarità degli eventi, di momenti considerati conclusi che improvvisamente si ripresentano, con le inevitabili mutazioni date dallo scorrere del tempo. I materiali usati, poi, vanno dalle tele al cartone passando per ferro e iuta".

Il percorso espositivo è a tappe?

"Sì, al primo impatto il visitatore si troverà davanti una maxi tela, 12 metri d’opera ispirata alla quinta teatrale dipinta nel 1972 per una Medea di Euripide portata in scena nei licei romani dalla Compagnia Teatro Sociale. A chiudere un omaggio al grande Alessandro Mendini e al logo che disegnò per il ’Festival della Creatività’, l’evento che animò Firenze nei primi anni duemila. Una stanza espositiva, poi, è dedicata alla mia esperienza a New York quando nel 2016 mi ritrovai in un garage di Harlem insieme ad altri artisti. Qui realizzai la bandiera americana: quel bianco, rosso e blu che animano una nuova genesi d’acqua, fuoco, spazio siderale".

Dopo questa mostra cosa si apetta?

"Siamo solo al principio, tutto è ancora da scrivere. Non mi pongo particolari traguardi, certo è che da questa esperienza sto cogliendo tanti nuovi stimoli. Il mio sogno? Mantenere forte il richiamo alle esperienze maturate nel corso degli anni. C’è tanto vissuto e spero di raccontare ancora altri frangenti della mia vita".

Barbara Berti