Panzano Elementari, bene la prima

Panzano avrà la prima classe elementare. Dopo un’estate di fibrillazione, una ricca raccolta di firme dei genitori, l’interessamento della politica, gli interventi del Comune e dell’Istituto comprensivo di Greve, la scuola "Dante Alighieri" non perderà classi. "Voglio rivolgere un plauso alla dirigente scolastica Rossella Aiello – dice l’assessore alle Politiche educative Maria Grazia Esposito – per l’impegno e il lavoro portato avanti in accordo con l’amministrazione comunale, che ha ottenuto un risultato non scontato. Il Comprensivo ha individuato le soluzioni più adeguate per il mantenimento delle prime classi nel nostro territorio, e nel caso di Panzano è stata fondamentale la risposta data dalla scuola attraverso la riorganizzazione interna".

Il Comune si è poi detto disposto a sostenere l’operazione con risorse proprie integrative, proprio allo scopo di tenere aperte le prime classi e continuare a tutelare il diritto allo studio di tutti i bambini e le bambine nei propri luoghi di residenza.

Non è stato facile arrivare a questa soluzione, anzi la chiusura sembrava ormai cosa fatta. E Panzano doveva soccombere, proprio Panzano che già sopporta disagi legati alla chiusura della vecchia sede scolastica per problemi di sicurezza antisismica. Poi però i genitori avevano lanciato una raccolta firme e il nostro giornale li aveva sostenuti. C’era anche un problema di personale Ata che a Greve è sottodimensionato. Ieri la buona notizia: battaglia vinta, da tutti e per tutti.

