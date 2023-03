‘Panni stesi’ con un clic Fotografie al femminile del gruppo QuintoZoom

Si intitola "Panni stesi" la mostra fotografica, al femminile, promossa dal Gruppo video fotografico QuintoZoom (che ha sede alla Casa del popolo di Querceto) in collaborazione con il Gruppo fotografico "Rifredi Immagine", l’associazione Mara Baronti e Le Dee Vulnerabili. La collettiva sarà inaugurata, domani alle 17, al Centro espositivo Berti in via Bernini 57 e ospiterà immagini realizzate da Annamaria Romoli, Antonella Tomassi, Daniela Fontirossi, Floriana Satti, Gianni Ciampi, Lia Mucciarini, Manola Biggeri e Silvia Coppini. In calendario dopo il taglio del nastro una performance di Danzamovimentoterapia, condotta da Manuela Giugni, de Le Dee Vulnerabili. L’ingresso è aperto a tutti e gratuito. La rassegna rientra nel calendario di iniziative promosse in occasione della Festa della donna del prossimo 8 marzo e riunisce le sensibilità di diverse fotografe non solo del territorio sestese.