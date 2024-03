Pannelli fotovoltaici. Scelta libera

Luca

Santarelli

Gentile avvocato, abito all’ultimo piano di uno stabile di una abitazione a piano. Sono in fase di ristrutturazione e vorrei installare dei pannelli fotovoltaici. L’amministratore mi ha detto che è vietato se non c’è delibera condominiale autorizzativa. Il mio tecnico è convinto del contrario e sostiene che possiamo installarli senza problemi, ma non vorrei subito pormi male con i vicini. Lei cosa ne pensa?

Roberto

Gentile Lettore,

è ammirevole la sua sensibilità.

Nel merito, dico che il suo amministratore dovrebbe fare un bel corso di aggiornamento e, prima di dare una risposta, dovrebbe informarsi.

Infatti, con la riforma del diritto condominiale scritta nel 2012 ed entrata in vigore nel 2013, il legislatore ha manifestato sensibilità alle fonti di energia alternativa e, tra queste, vi sono proprio gli impianti fotovoltaici. L’installazione di questa impiantistica può essere sia di natura condominiale, quando correttamente deliberata in seno all’assemblea, ma può essere anche legittimamente eseguita dal singolo condomino quando lo stato dei luoghi lo permette. In particolare, il condomino può farlo a condizione che non pregiudichi la stabilità e la staticità del fabbricato o il decoro architettonico e non pregiudichi gli altri condomini nella pari situazione di poter esercitare lo stesso diritto.

Chi scrive un mero operaio del diritto che si limita a leggere le norme. Per questo motivo l’articolo 1122 bis del codice civile al secondo comma così prevede “È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”.

