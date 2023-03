Panchine in dono a tutto il Mugello

Ha scelto lo stabilimento, Simone Bettini, insieme ai fratelli Sandro e Stefano, per presentare l’iniziativa "Io siedo", una coppia di panchine in metallo che, la Rosss, in collaborazione con il Lions Club Mugello, ha deciso di donare alle amministrazioni locali. E c’erano numerosi amministratori insieme ad imprenditori, all’evento di presentazione. Le panchine, di foggia moderna, sono state progettate da Nina Songhori, architetto e designer iraniana, con la supervisione del professor Adriano Bimbi, ex docente dell’Accademia di Belle arti a Firenze; Saranno arricchite da disegni eseguiti dagli alunni delle scuole del Mugello. "Queste panchine nascono per la passione che abbiamo per il nostro Mugello", ha detto Simone Bettini, e saranno installate in parchi e spazi verdi, con l’intento, spiega ancora Bettini, "di concorrere alla socializzazione, alla comunicazione reale e non meramente virtuale, alla riappropriazione degli spazi".