Vicchio, vandali distruggono la ‘panchina inclusiva’

Vicchio (Firenze), 4 settembre 2024 – Atto vandalico a Vicchio, dove è stata distrutta la 'Panchina inclusiva'. Dopo le verifiche tecniche del caso, appurato che la devastazione è stata causata da un atto di inciviltà, il Comune ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti ai carabinieri. La panchina inclusiva è stata infatti trovata completamente divelta e distrutta. Il sopralluogo tecnico effettuato nella mattina ha escluso che la causa del danneggiamento potesse essere in alcun modo un cedimento strutturale da difetti di costruzione, comprovando quindi che si è trattato di un atto vandalico. Non solo, è emerso che per procurare un tale danno e di tale portata, siano state utilizzate anche attrezzature atte ad esercitare una forte pressione. Una volta accertata la reale causa del danno, per la distruzione della “panchina inclusiva” ai “Giardini del Sole” avvenuta di recente a Vicchio, il Comune ieri pomeriggio ha sporto denuncia contro ignoti alla stazione dei Carabinieri. La “panchina inclusiva” era stata realizzata con finanziamenti regionali concessi tramite la Società della Salute Mugello, per un importo di oltre 3000 euro. Un danno, anche economico, che ricade sulla collettività. Il sindaco Francesco Tagliaferri ha condannato il gesto ed ha espresso inoltre amarezza per quanto accaduto: “Non sono tollerabili gesti di inciviltà e stupidità come questi – ha sottolineato il primo cittadino - doppiamente stupidi e incivili vista la finalità sociale della panchina che è stata completamente divelta e distrutta. Era una struttura di cui potevano usufruire anche persone con disabilità, adesso è un ammasso di cemento – ha proseguito il sindaco Tagliaferri -. L’autore o gli autori non hanno compiuto una bravata ma un grave atto vandalico che ha recato un danno e un costo all’intera collettività e auspico che siano individuati e puniti”. “Oltre ai normali controlli che svolgono carabinieri e polizia municipale - ha precisato il sindaco Tagliaferri - stiamo valutando di installare nell’area delle videocamere come elemento di deterrenza e controllo”. Altri episodi di vandalismo si erano verificati in precedenza a Vicchio, riconducibili al fenomeno del disagio giovanile. “Nell’arco del mandato l’’Amministrazione comunale intende promuovere progetti rivolti all'educazione, alla sensibilizzazione e alla prevenzione”, sottolinea il sindaco Tagliaferri.