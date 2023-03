Panca rossa ai giardini di Bottai

Alle 16,30 di oggi sarà inaugurata una panchina rossa nei giardini di Bottai, che è stata realizzata in collaborazione col Circolo Arci. Si tratta ormai di un simbolo riconosciuto contro la violenza di genere e quindi latore di un messaggio di solidarietà alle donne, anche quelle iraniane e afghane, alle quali peraltro è stato dedicato il cineforum di ieri alla Casa del Popolo di Impruneta.

"I diritti fondamentali, specialmente quello alla libertà, devono essere rispettati sempre e in ogni circostanza" sottolinea l’assessore alle Pari opportunità Laura Cioni che, come consigliere, ha presentato una mozione per la condanna di ogni violenza ai danni dei cittadini in Iran e Afghanistan, aderendo alla campagna di Anci.