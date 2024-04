Pan ramerino, la sfida tra forni

Pasticcerie e forni di Firenze e dell’area metropolitana si sfideranno oggi nella seconda edizione del concorso gastronomico "Pan di Ramerino – Il Medioevo fiorentino". L’appuntamento, alle 11 alla Pasticceria Vannino di Calenzano, è organizzato da Festival delle Pasticcerie (Maurizio Melani, giornalista e docente) e da Casa della Nella (catering di tradizioni locali dello chef Massimo Cortini) che dal lontano 2005, in compagnia del giornalista Beppe Pirrone, hanno creato i primi pastry contest a Firenze legati alle tradizioni pasticcerie locali. Oggi i pani di ramerino dei forni-pasticcerie finalisti verranno portati nella sede stabilita per le degustazioni. I membri della giuria – pasticceri, esperti mondo food e giornalisti – dovranno assaggiare in modo "coperto" non sapendo chi è il produttore e dando successivamente un voto 1-10. Il punteggio più alto sarà vincitore.