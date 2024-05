Palmerini, Sottani, Abate e Pierini. Ecco le liste di supporto ai candidati

Quattro nomi quattro liste per eleggere il successore di Paolo Sottani alla poltrona di sindaco. Comune sotto i 15mila abitanti, Greve in Chianti può beneficiare della norma del terzo mandato per i sindaci, così sarà per Paolo Sottani che corre per la terza volta alle comunali come primo cittadino. Poi ci saranno Filippo Pierini, Roberto Abate e l’unica donna in corsa, Antonella Palmerini.

PAOLO SOTTANI

Paolo Sottani è candidato per la lista di centro sinistra che mette insieme il Pd, Italia Viva e un gruppo di cittadini Sinistra e Ambiente Amici per Greve che si è appositamente costituito. Si tratta di una lista che contiene molti giovani tra cui Giulia Tafuno, la più giovane, qualche veterano come Monica Toniazzi, già segretaria del Pd grevigiano, candidata alla primaria contro Paolo Sottani due elezioni fa, attiva nell’associazionismo Arci e Libera contro le mafie ed è presidente dell’associazione TiraVento. In lista anche due assessori Giulio Saturnini e Ilary Scarpelli e un consigliere comunale Paolo Tepsich.

ROBERO ABATE

Il centrodestra ha messo in lista Roberto Abate, medico, allergologo immunologo clinico che vive al Ferrone, iscritto alla Lega. Ha un presente da consigliere comunale a Sesto Fiorentino, realtà dove lavora, incarico da cui si è dimesso dopo aver accettato la candidatura a Greve, paese dove abita.

La lista dei nomi dei candidati consiglieri spazia per dare voce alle varie realtà del territorio grevigiano e alle esigenze dei cittadini. La "lista per il cambiamento Roberto Abate Sindaco" dice lo stesso candidato, è l’unica vera alternativa alle 3 liste di sinistra.

FILIPPO PIERINI

’Immagina Greve Filippo Pierini sindaco’ è una lista che candida un figlio d’arte. Filippo Pierini ha infatti seguito le orme del babbo Giuseppe, consigliere, assessore, socialista per una eredità politica che lo hanno portato ad essere anche, in passato, assessore poi dimessosi durante la legislatura.

Pierini ha messo in piedi un lista che trae linfa dalla società civile, con nomi come quello di Corinna Verniani e apre alle singole istanze territoriali di un territorio molto esteso come quello grevigiano. In lista ci sono anche nomi come quello di un veterano quale Marco Raveggi e sette donne su un totale di 18 candidati consigleri.

ANTONELLA PALMERINI

Antonella Palmerini è la candidata di Bella ciao – Progressisti per Greve una coalizione civica che mette insieme le idee del Movimento 5 Stelle grevigiano con quelle di Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e alcuni indipendenti. Palmerini, attivista e referente del gruppo territoriale Chianti Fiorentino Movimento 5 Stelle, è cittadina di Greve in Chianti dal 2004. Sono 14 i candidati consiglieri, 5 donne e 9 uomini, tutti provenienti dalle frazioni del territorio, pensionati, lavoratori e giovani. Tra loro ci sono nomi come Maurizio Marziali, politico con esperienze in consiglio comunale a Greve dove è stato capogruppo di Rifondazione, e Daniela Doddoli, un passato con una vasta esperienza nel mondo del giornalismo e dell’editoria.