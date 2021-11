Scandicci (Firenze), 21 novembre 2021 - Momenti di grande angoscia a Scandicci durante la partita di volley femminile tra Il Bisonte Firenze e Vallefoglia. Mentre si stava giocando normalmente, con la squadra marchigiana avanti 2-1 sulle fiorentine, il tecnico di Vallefoglia, Fabio Bonafede, si è accasciato per un malore.

I soccorsi sono stati ovviamente immediati e si sono protratti a lungo, mentre il pubblico, le giocatrici - alcune in lacrime - e gli staff delle due squadre cercavano di capire la situazione. Bonafede è stato portato via in barella. La partita a quel punto è ripresa, anche se si può immaginare con quale stato d'animo le giocatrici abbiano potuto ricominciare a giocare.

Il coach è stato portato all'ospedale San Giovanni di Dio, a Torregalli, e da lì sono giunte poi notizie rassicuranti. Per la cronaca la partita è poi finita 3-2 per le fiorentine.