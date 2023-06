Palla pillotta La grande tradizione Simone Bruni: "Ci vuole costanza"

di Carlo Casini

Manca poco all’evento più atteso dell’anno al Galluzzo: la prossima domenica 2 luglio i calcianti blu e quelli gialli si sfideranno sotto le stelle al Filippo Guidi di via Biagini nella tradizionale partita di Palla pillotta per conquistare il Palio. Sarà l’evento culmine delle due settimane di festa che si terranno al parco sulle sponde dell’Ema. Le celebrazioni cominceranno già alle 21 con la partenza del Corteo storico dal Palazzo dell’antica Podesteria e, alle 22 prima della partita, si esibiranno i bandierai. Ma la Palla pillotta al Galluzzo la si vive per mesi prima della partita, un po’ come il Calcio storico a Firenze, di cui è la sorellina minore. Tanta partecipazione e senso di appartenenza lo si deve all’associazione che ne è il cuore il pulsante: l’Antica Podesteria del Galluzzo, appunto, di cui Simone Bruni è presidente.

"La tradizione è nata nel 1975 su suggerimento del sindaco Elio Gabuggiani che voleva creare un vivaio del Calcio storico – racconta Bruni – Fece un appello alle periferie e trovò risposta al Galluzzo che aveva un forte senso di appartenenza: per mezzo secolo fece Comune a sé e si sente un po’ estraneo, certe volte addirittura un po’ superiore, alla città. Mia nonna mi rammentava fieramente di esser nata nel Comune del Galluzzo. Poi negli anni fu ritrovato il gonfalone: l’esercito del Galluzzo faceva parte della prima difesa delle milizie fiorentine. Fu così creato il corteo storico e venne l’idea della partita". Ma questo è un gioco ben più antico e radicato nei firoentini: "Non era altro che il calcio in costume ricreato dai poveri. In giro per le piazze di Firenze ci sono ancora targhe di marmo con scritto ’vietato il giocio della palla pillotta’: la più vicina è a Porta Romana".

Così si divise il paese in due contrade: "Via Gherardo Silvani lo taglia: a nord, direzione Firenze, il Galluzzo Vecchio (i Gialli) dove c’era il primo sito storico in via Camillo Barni in cui i monaci stavano in attesa della costruzione della Certosa; a sud, direzione Siena, la Corte Regia (i Blu)"

Ma, sottolinea il presidente, la separazione in contrade è meramente ludica e non è foriera di rivalità: "I ragazzi si allenano per tre mesi tutti insieme non c’è nessuna divisione; solo la settimana prima della partita, ovvero ieri sera, i ragazzi sanno in quale squadra giocano. Le squadre sono sempre diverse. Faranno gli ultimi due allenamenti divisi per squadra per mettere a punto la formazione, ma tutti gli altri li fanno insieme. Tutto questo per non creare astio tra i ragazzi: la maggior parte di loro si conoscono fin da piccoli". La Palla pillotta è insomma una versione soft del Calcio in costume: "È vietato lo scontro testa a testa, chi alza le mani esce da campo. Diciamo che è una partita di rugby più intensa, ma ammorbidita rispetto al Calcio storico".

Con il Calcio storico si condividono gran parte delle regole: "le squadre di 27 giocatori, la caccia e la mezza caccia – elenca Bruni – Se il pallone rimane fermo in terra l’arbitro fischia e lo rimette in gioco". E c’è un’interazione continua: "I bianchi si allenano al campo accanto a noi, c’è un buon rapporto, ci sono tanti che hanno inziato da noi e sono passati nei Bianchi e viceversa, come anche ragazzi di altri colori". Per giocare? Ci vuole solo tanta buona volontà: "Bisogna essere maggiorenni e non c’è un limite d’età: non so se scenderà in campo quest’anno, ma fino ad anno scorso giocava anche un 60enne fisicamente molto forte. Basta frequentare gli allenamenti due volte la settimana, chi viene ad allenarsi con costanza ha sempre il posto in campo, più dei nomi blasonati". E persino chi non gioca e non si allena può partecipare alla vita squadra: "Sono tanti i ragazzi che vengono per darci una mano", ringrazia il presidente.