Palla alla politica "Stiamo lavorando"

"Abbiamo a cuore la salute dei cittadini e delle piante e siamo al lavoro per costruire una risposta strutturata con strumenti e risorse, da aggiungersi agli 800mila euro in più già destinati al bilancio del verde nel 2023" è quanto detto dal sindaco Nardella dopo la caduta di un albero nella scuola V. Veneto. Ieri una serie di riunioni tra il sindaco, l’assessore Andrea Giorgio, i vertici tecnici del comune e gli agronomi, insieme al direttore generale Parenti. In agenda il potenziamento degli strumenti di controllo della salute degli alberi e un piano di sostituzione col fine di ridurre il rischio di caduta.