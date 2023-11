Palio peposo, vince Sant’Antonio

Il Rione Sant’Antonio è il re del peposo per il 2023: la versione del piatto tradizionale di Impruneta preparata da Gianni Nannetti si è aggiudicata lo speciale palio rionale sotto l’egida dell’Ente Festa dell’Uva e del Comune. "L’ho preparato un po’ a modo mio – spiega lo speciale cuoco che ha portato alla vittoria il Sant’Antonio -. Sia nelle dosi che nei tempi di cottura ho cercato di dare una mia interpretazione, che evidentemente è stata apprezzata". Nel corso della premiazione, il presidente dell’Ente Festa dell’Uva Filippo Venturi e il delegato per il Palio del Peposo Enrico Poggi hanno annunciato una revisione tecnica del disciplinare di produzione della specialità tradizionale, con l’obiettivo di garantire ancora più certezza sulla tradizione del piatto tipicamente imprunetino che corre per il riconoscimento del marchio DOP.