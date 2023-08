Palio di San Lorenzo, via alle sfide tra gli otto rioni

E’ già tempo di Palio a Borgo San Lorenzo, e stasera l’evento, dedicato al patrono, prende avvio al Foro Boario, con l’inizio della fase eliminatoria. Sono otto quest’anno i rioni borghigiani che si batteranno per conquistare il Palio, ma solo quattro potranno disputare la finale, che si giocherà il giorno di San Lorenzo, 10 agosto. Un’iniziativa, quella del Palio, avviato solo pochi anni fa, ma che ha rapidamente suscitato l’entusiasmo di tante persone, con moltissimi giovani, uomini e donne a gareggiare e a far festa. Si sfideranno così gli amaranto della Stazione, detentori del titolo, i Viola di Olmi Salaiole, i Gialli di Santa Lucia, i Verdi di SagginaleRabatta, i Neri di Villa Pecori, i Celeste di ZetiCrocifisso, gli Arancioni di Faltona e la new entry ovvero i rosa di RontaPanicaglia. Intanto oggi, alle 17, si inizia con il tiro della rulla e poi il tiro alla fune alle 19, mentre domenica ci saranno la corsa dei carretti e della rotoballa, con, alle 21, la proclamazione dei quattro rioni finalisti. Il foro boario vedrà anche numero eventi collaterali, gastronomia, concerti, nei giorni 7, 8 e 9 agosto, per poi giungere alla festa del patrono che si concluderà con i fuochi d’artificio. Le finali del Palio, il 10 agosto si terranno dalle 16 al Foro Boario. E tra gli eventi previsti, ma stavolta dopocena davanti al Municipio, anche la consegna delle onorificenze "Stelle di San Lorenzo" e il concerto gospel con gli Academy Singers e i Pilgrims, diretti da Gianni Mini.

Paolo Guidotti