Palio di S. Lorenzo a Borgo San Lorenzo: rione esordiente, rione vincente

I "rosa" di Ronta-Panicaglia hanno partecipato quest’anno per la prima volta al Palio di San Lorenzo, e lo hanno vinto nettamente. Grande festa nella squadra, e nelle due frazioni. Ma è stata festa per l’intero Palio. La finale, giocata nel pomeriggio della festa del patrono, al Foro Boario borghigiano, ha visto sfidarsi i neri di Villa Pecori Giraldi, i viola di OlmiSalaiole, i verdi di SagginaleRabatta ed i rosa di RontaPanicaglia, per conquistare il drappo con l’effigie di San Lorenzo. La squadra rosa ha mostrato subito di essere favorita, e alla fine ha vinto con 20 punti, contro i 17 dei viola e i 13 per i neri e i verdi. Un’edizione, quella di quest’anno, che ha visto battere tutti i record: per il numero dei rioni partecipanti, ma soprattutto per il pubblico che ha assiepato le pur ampie tribune, e i Bastioni. E alla proclamazione grande entusiasmo – fumogeni, grida e applausi - non solo tra i portacolori rosa, ma di tutto il "popolo" del Palio: una manifestazione che di anno in anno coinvolge sempre di più. Ma tanta gente ha partecipato anche agli altri eventi per il Patrono: quelli in municipio, con il concerto dei Pilgrims e degli Academy Singers, e il conferimento delle "Stelle di San Lorenzo" a Proforma, Cubo, Comitato del Carnevale, Caterina Gambi e una classe della scuola media. E l’evento finale, lo spettacolo pirotecnico, con migliaia di persone col naso all’insù.

Paolo Guidotti