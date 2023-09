Palio delle Contrade, oggi le sfide Tre cavalieri a caccia di Stelle

di Manuela Plastina

È il grande giorno del Palio delle Contrade e della Giostra della Stella di Bagno a Ripoli, edizione numero 44. Ed è la prima edizione per il neopresidente dell’associazione Antonio Arcangeli e la prima con soli tre sfidanti e l’uscita ufficiale dell’Alfiere dalla competizione della giostra.

Le sfide avranno inizio alle 15,30 con la corsa con l’uovo, con i sacchi, il tiro alla fune, la corsa con i cerchi e quella dei barrocci: i punteggi si sommeranno a quelli della Giostra serale. Alle 20,30 ci sarà il grande corteo storico in abiti rinascimentali che accompagnerà la popolazione a prendere posto all’"anello" nei Giardini I Ponti.

Legata al corteo c’è l’altra novità di questa edizione: il concorso "La mia stella" per eleggere il figurante più amato. Basta scattare una foto del personaggio preferito, postarlo sui social e taggare la pagina ufficiale della Giostra.

I figuranti poi assisteranno alla disfida a cavallo, quella in cui i cavalieri devono inforcare una stella bucata sorretta da un leone. A sfidarsi sono Lorenzo Desimone di Bibiano (RE), vincitore della ‘provaccia’ di giovedì, il secondo arrivato in quella prima gara, ossia l’aretino Maurizio Frulio, nonchè Alessandro Ugolini, qualificato di diritto in quanto vincitore della passata edizione. Mentre Guido Gentili di Sarteano (Si) sarà la riserva. I cavalieri qualificati saranno abbinati alle contrade nel pomeriggio di oggi al termine dei giochi popolari. La contrada vincitrice porterà nella sua sede il drappellone di questa edizione del pittore fiorentino Alberto Grazzini.