Palio dei Ciuchi cancellato per maltempo. Stasera Cristina D’Avena

Il maltempo costringe la Pro Loco a una decisione impopolare, ma necessaria: è stato annullato il Palio dei Ciuchi di Incisa. Doveva svolgersi ieri sera, ma le copiose piogge della giornata e le previsioni meteo per ragioni di sicurezza hanno fatto propendere per l’annullamento della 44esima edizione di un palio che appassiona e diverte. La decisione è stata presa per l’impraticabilità del campo dove si sarebbe dovuta svolgere la manifestazione. Coloro che avevano già acquistato il biglietto saranno rimborsati, con le modalità che saranno comunicate nei prossimi giorni. Ma la Festa del Perdono, di cui il Palio fa parte, non intende sottostare ai capricci climatici e va avanti in questa giornata finale che vede una grande e attesa protagonista: Cristina D’Avena.

La cantante amata dai bambini e dai grandi, che ha fatto da colonna sonora a tante generazioni grazie alla sua voce delle sigle dei cartoni animati e che ha acceso la fantasia, sarà in piazza Santa Lucia alle ore 21,30. Ingresso libero. A seguire, intorno alle 23,30, son previsti i tradizionali fuochi d’artificio.

La Festa del Perdono di Incisa è organizzata anche quest’anno dal connubio tra la Pro Loco "Aldo Caselli" col Centro commerciale naturale "Le botteghe del Petrarca", Bcc Valdarno Fiorentino, Confesercenti, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Arci Incisa e con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Nel fine settimana in tanti sono accorsi nel cuore del paese per il luna park, gli stand e tanti appuntamenti tutti gratuiti salvo, appunto, il palio che non si è potuto svolgere. È stata anche l’occasione per inaugurare i nuovi locali della palestra del Gruppo Sport e Cultura e per assistere all’esibizione dei giovani talenti del Centro Studi Danza Incisa.