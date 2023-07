Palestre Società sportive sul piede di guerra

di Fabrizio Morviducci

Chi mandiamo ad allenarsi nella palestra della Sassetti Peruzzi che notoriamente non ha canestri? Ovviamente lo Scandicci Basket. E questa è solo la punta dell’iceberg del caos scoppiato nelle società sportive dopo l’assegnazione degli spazi palestra. La rivolta è diffusa.

Le società hanno tempo fino al 5 luglio per opporsi alla determina del 19 giugno scorso con la quale il dirigente del settore sport, ratificando il lavoro della commissione da lui appositamente nominata, ha dato il via al nuovo assetto.

Le contestazioni sono arrivate immediatamente. Società come la Stella Rossa, si sono viste togliere 9 ore sulle 24 che avevano, lo Scandicci basket ‘spedito’ in palestre dove non ci sono neanche i canestri in dotazione. Ugualmente penalizzata la Savino del Bene, che ha presentato ricorso non avendo ricevuto ore a sufficienza per poter svolgere la sua attività con le squadre giovanili. Un allenamento di pallavolo è di circa 2,5 ore, gli spazi assegnati invece sono di un’ora sola. Praticamente impossibile portare a termine la minima attività. Le giovanili della Savino, under 14, 16 e 18 hanno conseguito ottimi risultati sportivi nel corso dell’anno appena passato, con vittorie nei campionati provinciale e regionale che hanno permesso di raggiungere le finali nazionali.

E non mancano le perplessità, visto che nelle palestre più attrezzate per gli sport di squadra, compaiono anche discipline come la ‘scherma medievale’ o lo yoga, che potrebbero essere praticate in altri spazi. "Nell’articolo 5 del bando – raccontano i rappresentanti di alcune società sportive – viene specificato chiaramente che in caso di più richieste contemporanee, verranno privilegiate società che garantiscano la presenza del maggior numero di praticanti. Non capiamo come mai in una palestra come quella della Spinelli siano stati assegnati spazi a società che hanno un numero ridotto di iscritti, nessuna partecipazione a campionati provinciali, regionali o nazionali, nessun titolo sportivo, nessuna storicità sul territorio di Scandicci".

In passato per sport non di squadra o discipline alternative, come appunto potrebbero essere yoga o scherma medievale, venivano concesse le palestre della Pettini o della Gabbrielli, perfette per questo genere di attività.

"Siamo di fronte a una serie di rimostranze – ha detto l’assessore allo sport, Ivana Palomba – che derivano dal lavoro che, in autonomia, è stato condotto dalla commissione nominata dal dirigente allo sport. Che è pienamente responsabile dei risultati di questa commissione".

"Sia chiaro, nessuno mai esce contento dall’assegnazione degli spazi – continua Palomba –. Ma se al basket viene assegnata la palestra della Sassetti Peruzzi che non ha canestri, forse c’è qualcosa da rivedere quantomeno nella conoscenza delle strutture sul territorio. Come parte politica siamo in difficoltà. Possiamo solo auspicare che la commissione prenda atto di questi problemi e corregga il tiro sulle esigenze delle società sportive".