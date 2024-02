Palestra del Chini Lavori a rilento: "Colpa degli ordigni bellici sepolti"

Dovevano già essere terminati, i lavori di costruzione della nuova palestra dell’istituto "Chini Chini" a Borgo San Lorenzo. Quando fu presentato il progetto si annunciò la data del settembre 2023. Un investimento importante, di quasi 4 milioni di euro, per dare finalmente anche agli studenti del "Chini" una struttura per le lezioni di educazione fisica. Una mancanza che dura da decenni, con tanti progetti e promesse. Ora sembrava la volta buona, ma il cantiere deve essere ancora aperto. Così stavano montando nuove polemiche politiche, e ieri la Città Metropolitana di Firenze, che ha il compito di realizzare la palestra scolastica, ha subito fatto il punto della situazione con una nota. La "colpa" del ritardo, dice la Metrocittà, è… della guerra. Non dei conflitti attuali, ma della seconda guerra mondiale. Il Genio Militare ha infatti richiesto un’approfondita indagine per la bonifica da eventuali ordigni bellici, visto che Borgo San Lorenzo fu vittima di numerosi bombardamenti nell’inverno di ottanta anni fa. Ed è stata richiesta una bonifica accurata, con scavi superiori alla profondità delle fondazioni di progetto e pertanto si è dovuto rimetter mano al progetto delle fondamenta, che da meno 1,20 sono passate a meno 2,6 metri, non potendo poggiare la palestra su un terreno rimaneggiato. Da qui la riprogettazione, il nuovo vaglio del Genio Civile e la ricontrattazione del prezzo con l’impresa per le maggiori opere da effettuare, con un aumento di spesa di alcune centinaia di migliaia di euro. I soldi necessari sono stati però già reperiti, manca solo un adempimento amministrativo, e così il cantiere è già stato recintato e i lavori inizieranno entro pochi giorni. Tommaso Triberti, che è consigliere del Mugello in Metrocittà commenta: "Dispiace vederci coinvolti in polemiche da campagna elettorale, quando ci si appresta a realizzare un’opera che Borgo San Lorenzo aspettava da decenni, e che non era riuscito ad ottenere neppure quando amministratori borghigiani avevano ruoli da protagonisti proprio nella vicenda della palestra. Ora siamo pronti a partire, non ci interessano le polemiche, ma dare una risposta ai ragazzi e alle società sportive di Borgo e del Mugello, che potranno usare la struttura".

Paolo Guidotti