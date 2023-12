Palestina, la Sinistra contro Carrai. Cocollini: "Il suo ruolo nella . Fondazione Meyer non c’entra niente"

Sinistra Progetto Comune chiede le dimissioni di Marco Carrai - che è anche console onorario di Israele per la Toscana - dalla carica di presidente della Fondazione Meyer, perché "presiedere una fondazione che salva i bambini è incompatibile con il sostegno all’azione dell’attuale governo israeliano". In difesa di Carrai il consigliere comunale di FdI Alessandro Draghi: "Carrai è stato nominato presidente della Fondazione Meyer prima dell’attacco improvviso di Hamas, non si può accettare questa congettura inventata da Sinistra Progetto Comune". "Il delirio antisemita non ha limiti, ma Israele alla fine vincerà - attacca Emanuele Cocollini, vicepresidente del consiglio comunale e presidente dell’associazione Italia - Israele Firenze - Ovviamente la funzione di presidente della Fondazione Meyer del console Carrai nulla c’entra".