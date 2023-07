Lune di musica

Stasera concerto

Da alcuni anni a Palazzuolo uno dei principali eventi è "Lune di musica", rassegna concertistica, con direzione artistica dei maestri Donato D’Antonio e Michele Soglia, che offre proposte musicali di alto livello nella suggestiva ambientazione del borgo medievale. Stasera concerto alle 21 in piazza Strigelli, che vede protagonista il Corpo Bandistico Musicale di casa, la banda "Giulio Savoi" di Palazzuolo sul Senio. La serata ha per titolo "Duecento anni suonati", perché il gruppo musicale palazzuolese fu costituito per la prima volta oltre 200 anni, e attualmente il numero dei componenti della Banda supera le 30 unità.