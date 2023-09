Palazzuolo Strada Aperta. Le serrande diventano opere d’arte

Dieci serrande, dieci opere d’arte permanenti. In un luogo che non è conosciuto per la street art ma per il fatto che è percepito come non sicurissimo. Invece via Palazzuolo prova a dare una svolta con questo progetto, che fa parte di "Palazzuolo strada aperta", festival di tre giorni che si è svolto dal 15 al 17 settembre, organizzato dall’Associazione A Testa Alta con la curatela artistica di Street Levels Gallery. Le opere sono di artisti di fama internazionale: Clet, Exit Enter, Droste, James Vega, Kraita317, Luchadora, Miles, Monograff, Mr. G, Nian, Urto. Ogni bandone ha una storia, un mestiere, sono luoghi che profumano di tradizione fiorentina. Adesso la storia di questo luogo si lega con l’arte, nella speranza che si parli di queste opere e poco di episodi di criminalità. "Il progetto nasce dalla volontà di connotare diversamente via Palazzuolo, strada che ospita la galleria dalla sua apertura nel 2017, riscattando la sua importanza attraverso il medium dell’arte urbana – dichiarano i rappresentanti dell’associazione A testa alta e di Street Levels Gallery -. L’obiettivo è contrastare la narrativa odierna con attività che portino quest’area della città a diventare uno spazio di espressione e di dialogo, un luogo immersivo nel quale ricercare chiavi di letture diverse per leggere la contemporaneità". Soddisfazione da parte del Comune, presente con Alessia Bettini (vicesindaca e assessora alla cultura), Cosimo Guccione (assessore alle politiche giovanili) e Benedetta Albanese (assessora alla sicurezza urbana). Bettini ribadisce che "lo strumento dell’arte urbana" è usato dal Comune "come elemento di riqualificazione e valorizzazione dei luoghi della città. Arte e maggior sicurezza tanto che Albanese definisce questo intervento "un tassello della strategia complessa sulla sicurezza". Per Guccione si tratta di "un’altra occasione per promuovere e valorizzare la street art in tutte le sue forme e in tutti i quartieri di Firenze".

Niccolò Gramigni