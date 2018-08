Palazzuolo sul Senio (Firenze), 7 agosto 2018 - Incidente sul lavoro a Palazzuolo sul Senio. Un operaio che lavorava su un escavatore è rimasto ferito in seguito alla caduta di una trave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato l'uomo dall'abitacolo del macchinario, e il personale medico del 118. L'incidente è avvenuto in via delle Acque.