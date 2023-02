Palasport e permessi, opposizioni all’attacco

Continua la baruffa politica sui i permessi di agibilità e pubblico spettacolo per il palasport di Borgo San Lorenzo, questione che da una parte dell’opposizione è stata allargata a tutti gli impianti sportivi. I gruppi Cinque Stelle e Cambiamo Insieme avevano presentato in consiglio comunale un’interrogazione, che però non è stato posta all’ordine del giorno. Così ora due consiglieri, il capogruppo dei Cinque Stelle Marco Giovannini e quello di Cambiamo Insieme Claudio Ticci, tornano all’attacco. "Domande semplici sono state poste in consiglio nel tentativo di rassicurare le società oltre che i numerosi spettatori e genitori: ‘C’è o non c’è l’agibilità per fare entrare gli spettatori negli impianti sportivi e palestre di Borgo? In caso di incidente di chi sarebbe la responsabilità?’. Ma neanche a queste semplici domande ha saputo o voluto rispondere l’assessore Frandi, ci farà sapere qualcosa entro fine mese". Così Ticci e Giovannini battono sulla responsabilità e mettono in guardia le società sportive: "E’ bene informare società e spettatori, che ogni bravo e preparato dirigente sportivo dovrebbe sapere che la società sportiva, in primis il presidente e rappresentante legale, risponde sempre in caso di danni a persone presenti all’interno di un impianto sportivo per assistere all’evento. Responsabilità che, in casi più gravi, può diventare penale, in assenza della documentazione necessaria".

Paolo Guidotti