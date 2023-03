Palasport, è il momento dei ripristini

di Sandra Nistri

Hanno preso il via i lavori di rifacimento del tetto del Palazzetto dello sport in via di Prato. Le opere iniziate, attese da tempo, dovrebbero risolvere i problemi, segnalati a più riprese anche dalle società sportive che svolgono la loro attività all’interno della struttura, legati alle infiltrazioni d’acqua che hanno creato non pochi problemi alla pratica sportiva. In particolare l’intervento, finanziato dall’amministrazione comunale per un importo di 256mila euro, andrà a realizzare una nuova copertura per la quale sarà necessario procedere a smontare e successivamente rimontare l’impianto fotovoltaico esistente. Come già annunciato in consiglio comunale nel gennaio scorso dal vicesindaco Alberto Giusti, in risposta a una interrogazione sul tema presentata dal gruppo Sinistra per Calenzano, il Comune ha deciso di effettuare il ripristino del tetto, più che mai necessario, sostituendosi alla società concessionaria dell’impianto fotovoltaico, alla quale, da contratto, sarebbe spettata la manutenzione della struttura.

La scelta sarebbe maturata perché lo stesso concessionario (cui saranno comunque addebitati tutti i costi dei lavori), nonostante le ripetute segnalazioni da parte del Comune, sarebbe stato inadempiente non facendo partire le opere necessarie. Nei dettagli l’intervento consisterà nella posa della nuova coibentazione e delle nuove lamiere in alluminio, oltre allo smontaggio e al montaggio dei pannelli solari con la relativa struttura. In totale, sulla carta, la durata dei lavori è calcolata in circa due mesi: il termine è infatti previsto per maggio, salvo episodi di maltempo. Durante questo periodo le attività sportive non subiranno però interruzioni.

"Quello al Palazzetto è un intervento importante e atteso – spiegano intanto il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Alberto Giusti e l’assessore allo Sport Laura Maggi – e rientra nel programma dei lavori previsti nei prossimi mesi sugli impianti sportivi. Sono infatti in fase di aggiudicazione anche i lavori per il rifacimento della pista di atletica dell’impianto sportivo Magnolfi in via di Le Prata, che avrà un costo di 280mila euro. Prevista anche nei prossimi mesi la partenza dell’intervento per il nuovo campo da calcio sintetico, in sostituzione dell’attuale campo di allenamento del Settimello, che sarà spostato verso sud rispetto all’esistente per far posto al nuovo plesso della scuola Anna Frank, per la quale si sta concludendo la progettazione".