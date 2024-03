Palasport danneggiato dal maltempo: polemiche e intervento in corso

Il maltempo dello scorso 2 novembre aveva portato via parte del tetto del Palasport, presto riparato per permetterne la riapertura. "Col temporale di domenica – denunciano i consiglieri comunali Oleg Bartolini (FdI), Gabriele Cicogni (Gruppo misto) e Veronica Nenci e Virginia Calcinai (lista civica Nenci) - alcune lamiere si sono alzate dal tetto e sono emerse nuove infiltrazioni di acqua. È inaccettabile non si sia riusciti a ripristinare definitivamente la copertura e ad assicurare ai ragazzi allenamenti all’asciutto ed in sicurezza". Replica il sindaco Piero Giunti: "L’intervento di novembre, ha permesso di mettere in sicurezza il palazzetto e riaprirlo. Ma quello definitivo doveva attendere la chiusura del sinistro e la ricevuta dell’indennizzo dall’assicurazione. Ora è arrivato, l’abbiamo messo a bilancio e avviato l’iter procedurale per i lavori definitivi. Le piccole infiltrazioni di acqua sono conseguenza del normale svolgimento dei lavori".

Ma.Pl.