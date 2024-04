Palagi si sfila . Montanari isolato ma non si arrende

Un’estenuante riunione di tre ore, 16 presenti ma alla fine per Tomaso Montanari (nella foto), fondatore dell’associazione 11 Agosto, non ci sono buone notizie. Anche il candidato di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi ha scelto di sfilarsi dalla coalizione che aveva in mente Montanari per contrastare il Pd di Sara Funaro. Una larga coalizione che avrebbe dovuto comprendere anche il M5s, ma degli esponenti grillini nessuno si è presentato, neppure in forma privata, anche perché le trattative col Pd sembrano molto avviate. E quindi? Al centro dei dialoghi resta Cecilia Del Re e Firenze Democratica - ma attenzione ad un’eventuale alleanza last minute con Iv -. E ancora Firenze Città Aperta, Sinistra Civica Ecologista. Oltre ovviamente a Montanari, al tavolo insieme Sandra Gesualdi, Daniela Morozzi, Tommaso Fattori.

Da larga coalizione al rischio di un flop è un attimo ed è per questo che alla fine Montanari – se riuscisse a trovare il modo di inglobare il M5s – potrebbe anche decidere di sfilarsi dalla corsa, nonostante il folto pubblico che era riuscito a richiamare in occasione della presentazione di ‘11 Agosto’ e nonostante il personaggio susciti comunque una certa curiosità. Senza le giuste condizioni però la curiosità rimarrà tale.

Capitolo Palagi. Una delle parti principali del confronto è stata quella di provare a convincerlo a stare con Montanari. Niente da fare. "Non parteciperemo ad un altro incontro, le perplessità politiche manifestate in questi mesi non hanno trovato risposta e neanche un progetto definitivo vista l’assenza del M5s e visto il fatto che ormai non ci sono i tempi per discutere sui temi con Firenze Democratica – ha commentato Palagi -. Questa verifica è tardiva". Palagi non tornerà indietro: "Anche perché prima si aspettava i 5 Stelle, poi la Del Re. Si parla di discontinuità, ma con chi?". Al tavolo si è parlato anche di ballottaggio: "Se sarà Funaro contro Schmidt io dichiaro subito che non ci interessano apparentamenti". Capitolo Montanari. Ha cercato di sfoggiare il miglior sorriso, ma è teso: "Il progetto di coalizione va avanti, ci rivedremo presto".

Niccolò Gramigni