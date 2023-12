Palagi e Bundu:: "Noi siamo la sinistra plurale e ecologista"

Anche la sinistra critica dice la sua in vista della comunali fiorentine del 2024 e nei giorni di massima tensione politica in città. Così Antonella Bundu e Dmitrij Palagi, consiglieri di Sinistra Progetto Comune: "La nostra coalizione ha scelto di partire dal progetto del 2019 e dal lavoro degli ultimi 5 anni, mettendo al centro i contenuti e dando visibilità alla discussione cittadina. Ed è sui contenuti che intendiamo dialogare con chiunque si riconoscerà in una visione alternativa a Funaro e Saccardi, due volti di uno stesso sistema di potere e modello di governo.

Esiste un’alternativa di sinistra, popolare, plurale, ecologista e di governo. Da oltre un mese abbiamo lanciato un percorso di partecipazione, a cui hanno già risposto centinaia di cittadini e cittadine, associazioni, movimenti, realtà sociali. Il 13 dicembre ne daremo restituzione, alle 21.15, al Nuovo Teatro ARCI Lippi. Senza strumentalizzazioni, nel rispetto dell’autonomia di ognuna e ognuno, così come le diverse appartenenze".