Paganelli e Don Minzoni inutilizzabili Sinistra Progetto Comune all’attacco "Il Quartiere 5 è rimasto senza piscine"

"La Paganelli non ha riaperto e il Quartiere 5 è senza piscine comunali? Era stata annunciata la riapertura per l’estate l 2022, ma non è avvenuta. E la Don Minzoni sarà chiusa per lavori annunciati tra maggio e settembre". Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune, e Vincenzo Pizzolo, consigliere del Quartiere 5 per la stessa lista, intervengono sulla situazione critica delle piscine nel Quartiere 5.

"Partiamo dal febbraio 2022, quando la giunta ha risposto a un question time del Pd – informano i consiglieri che annunciano un’interrogazione in Comune e al Quartiere – per annunciare che la Paganelli sarebbe stata la prima piscina del Quartiere 5, di proprietà comunale, scoperta nel periodo estivo. Doveva partire l’anno scorso, ma non è avvenuto. Forse era meglio non promettere nulla? Anche perché nel frattempo sono stati annunciati i lavori alla Don Minzoni, tra maggio e settembre: per i centri estivi e i cittadini verrà fuori che in un’area densamente abitata non ci sarà possibilità di avere accesso a una piscina comunale? Anche le altre strutture sono inaccessibili, quindi siamo di fronte a un disinteresse dell’amministrazione o a un’incapacità politica di avere un quadro d’insieme della situazione?".