Paesaggio, decoro e cura del verde Nasce il regolamento di polizia

di Manuela Plastina

Per la prima volta Bagno a Ripoli riunisce in un unico documento tutte le normative legate al paesaggio, alla terra e in generale al comportamento dei cittadini. Il nuovo regolamento di polizia rurale, nato dal lavoro della commissione consiliare speciale per l’agricoltura, è composto da 37 articoli raggruppati in sette argomenti: disciplina delle acque e dei canali, strade e terreni, fuochi, trattamenti fitosanitari e uso dei fertilizzanti, piante, animali, campeggio e rimessaggio. Vengono elencate anche le sanzioni. C’è un po’ di tutto e per tutti: dalla manutenzione dei terreni alla cura della risorsa idrica, dall’accensione dei fuochi alle regole per gli allevatori.

"Non serve per fare gli ‘sceriffi’, ma per educare i cittadini alla cura del territorio – sottolinea il presidente della commissione Riccardo Forconi -. Per fare qualche esempio, i fossi trascurati non fanno defluire le acque, i campi incolti vicino alle aree residenziali diventano habitat non consoni per la fauna selvatica. La trascuratezza ha ricadute negative per le coltivazioni e per i cittadini. Con questo testo abbiamo colmato una lacuna e va a integrarsi con i nuovi strumenti urbanistici".

Il regolamento è stato redatto con consulenti agronomi, rappresentanti delle associazioni di categoria ed ambientaliste e gli uffici tecnici comunali. "Nasce con lo spirito di coinvolgere proprietari, possessori e fruitori del nostro territorio rurale nel sentirsi soggetti attivi nella tutela del paesaggio agrario, forte elemento di identità per il nostro Comune che deve però fare i conti con la sua fragilità e un progressivo abbandono" sottolinea l’assessore all’agricoltura Francesca Cellini.