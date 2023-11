Paesaggi rurali e storici. Il viaggio di Greve al congresso di Amalfi

C’era anche Greve in Chianti con l’esperienza di Lamole al primo congresso dei Paesaggi rurali storici ad Amalfi. Lamole e i suoi vignaioli eroici rappresentano un’antica storia di tradizioni, sapori e competenze. Una realtà che oggi attrae per il turismo esperienziale. L’evento campano, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale amalfitana, ha voluto coinvolgere le istituzioni per aprire un tavolo di discussione e confronto sui temi dell’agricoltura sostenibile in un momento storico complesso e condividere un piano di azioni, volte al mantenimento, alla tutela e alla promozione di tali paesaggi in quanto volani produttivi e motori di sviluppo dell’economia locale. Al centro della tre giorni, uno dei temi nevralgici dell’associazione che poggia le proprie basi sul tema dell’armonia tra uomo e natura, sul principio della reciprocità rispettosa dell’ambiente.