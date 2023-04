Padule isolato, ma non ci sono alternative

L’amministrazione comunale prende atto delle proteste, ormai annose, dei residenti del quartiere di Padule e prova a mettere sul tappeto possibili soluzioni per cercare di alleviare le difficoltà. Nessuna concessione però, almeno al momento, per la riapertura di via Sarri o per una possibile ‘uscita’ degli abitanti in zona da via di Focognano - via degli Olmi: "Per l’amministrazione comunale – sottolinea però l’assessore alla Mobilità Claudia Pecchioli - non esistono zone di serie B. La configurazione della viabilità della zona ad oggi è basata su una serie di direttrici obbligate ed è assolutamente comprensibile come questo possa causare piccoli disagi. La larghezza di alcune vie non permette oggettivamente di prendere in considerazione assetti alternativi, mentre per quanto concerne altre situazioni, come alcune interruzioni o mancate intersezioni, si tratta di scelte fatte al momento della definizione della viabilità principale".

Questo però - prosegue Pecchioli – "non significa che tutto debba rimanere così com’è: con gli uffici siamo costantemente impegnati nell’individuazione di possibili soluzioni. Un aiuto importante in questo senso potrà arrivare con il Piano operativo comunale: stiamo approfondendo la possibilità di inserire in tutte le schede riguardanti interventi edilizi in zona la contestuale realizzazione della viabilità complementare, alleggerendo quella esistente e migliorando la permeabilità del quartiere. La proposta sarà vagliata dall’ufficio di Piano, ma siamo fiduciosi di poterle portare in approvazione". Interventi che, comunque, richiederanno tempo e che, con tutta probabilità, non soddisferanno chi si sente imbottigliato e vorrebbe provvedimenti a breve termine.

Sandra Nistri