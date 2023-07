Padre e figlio carabinieri arrestano tre persone: avevano derubato un anziano

Firenze, 5 luglio 2023 – Una famiglia in divisa e con l’occhio ben allenato: due carabinieri, padre e figlio, liberi dal servizio, hanno arrestato tre persone che in mattinata a Firenze avevano derubato un anziano.

I due militari sono in servizio alla Compagnia di Firenze (il padre) e alla Stazione di San Candido di Bolzano (il figlio); liberi dal servizio, hanno notato a Firenze, vicino a un bancomat a Porta al Prato, tre persone che confabulavano in maniera sospetta. I tre stranieri – un 56enne algerino, un 44enne kosovaro e una 49enne rumena, quest’ultima l’unica dei tre residente a Firenze – avevano una carta di debito su cui era attaccato un post-it con il codice pin scritto a mano.

Non c’è voluto molto per scoprire che quella carta era stata presa dal portafogli rubato in mattinata a un anziano 85enne in via Alamanni, mentre saliva sulla tramvia.

I tre, con l’ausilio dei carabinieri di Rovezzano, sono stati portati in caserma e, una volta perquisiti, trovati in possesso di 1.160 euro in contanti, posti sotto sequestro insieme alla carta di debito. Alla fine hanno confessato di essere stati loro a derubare l’85enne e di essere riusciti a effettuare cinque prelievi per un importo di mille euro.

I tre sono stati arrestati per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento e condotti in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida che, svoltasi nella giornata di ieri, si è conclusa con l’emissione del divieto di dimora nel comune di Firenze per l’algerino e il kosovaro, e con l’obbligo di presentazione alla Stazione dei carabinieri di Firenze Santa Maria Novella tre volte la settimana. Il denaro sequestrato è stato restituito al legittimo proprietario.