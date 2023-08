"Padre d'amore, padre di fango a Firenze: storia di un padre tra l'eroina e la figlia"

Una storia vera. Il rapporto tra una figlia non ancora adolescente e un padre tossico, sullo sfondo della corpulenta provincia italiana degli anni 80. E’ "Padre d’amore, padre di fango" della regista, performer e artista digitale Cinzia Pietribiasi. Lo spettacolo in scena stasera (ore 21,15) alla BiblioteCaNova Isolotto. La storia porta a Schio, piccola e industriosa città dove crescono grandi aziende tessili come la Lanerossi. E che negli anni 80 viene sommersa dall’eroina, assistendo con indifferenza e paura all’annichilimento della generazione dei venti-trenta anni. Il padre, a cui fa riferimento il titolo dello spettacolo, è uno dei tanti giovani che dall’impegno politico e la lotta operaia passano all’abuso di una droga che fa piazza pulita di affetti e passioni.