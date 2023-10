Padre Bernardo fiducioso: "Città di pace e dialogo. La nostra anima rifiorirà"

Diecimila persone hanno risposto presente all’appello per la fiaccolata per la pace. Un risultato per alcuni inaspettato alla vigilia di un evento che aveva suscitato alcune polemiche. Ma la città ha ancora una volta risposto presente.

Padre Bernardo, soddisfatto della risposta al suo appello per la pace?

"E’ stato un momento significativo per la città. Ringrazio chi subito ha risposto al mio invito, chi ha partecipato a partire dal rabbino Gadi Piperno e dall’imam Izzeddin Elzir, chi ha reso possibile un’organizzazione complessa, le rappresentanze del mondo del lavoro e sindacale e tutta la cittadinanza".

Da cosa è nata questa iniziativa?

"Da un senso di angoscia e impotenza di fronte a tanta violenza e disumanità visti nell’attacco del 7 ottobre e nelle reazioni che si sono innescate. Purtroppo ci sono volute le armi per risvegliare la nostra attenzione sulla complessità di una situazione che esiste sempre, seppur da noi dimenticata, come tante altre guerre".

Il suo appello è stato compreso?

"Non abbiamo dovuto abbassare alcuna bandiera politica o striscione, nessuna frase o atteggiamento inappropriati: solo simboli di pace, silenzio e, per chi crede, preghiera. È ciò che avevamo cercato di ottenere con rispetto e delicatezza. Nella fiaccolata ci siamo riconosciuti umani, feriti dalla violenza, solidali con chi ha subito tanto dolore, uniti nel desiderio di pace. È stata una partecipazione umile e disinteressata".

Tante presenze. Ma c’è stata qualche assenza che ha pesato?

"Non ho avuto né tempo né modo, ma soprattutto cuore per contare le assenze. Se c’erano, so che sono state determinate da motivi da rispettare. Ne avevo parlato anche col rabbino: alcune assenze nella comunità israelitica, per esempio, sono riconducibili a una forte sofferenza personale. Tutto doverosamente rispettabile. Nella nostra invocazione e richiesta di pace, abbiamo tenuto conto anche di queste assenze. Non è stata una manifestazione di numeri, ma di semi di bene da cui possa fiorire un futuro di speranza".

Ci sarà dunque un futuro dopo questa iniziativa?

"Come monaco, non posso che raccogliere tutta l’energia avvertita lunedì sera e portarla avanti nella quotidianità monastica, nella preghiera e nella conversione personale mia, della comunità e di quanti vengono a trovarci a San Miniato al Monte. Per Firenze, conto che rifiorisca la sensibilità di una città di pace, che possa tornare a ospitare e incoraggiare la speranza contro le guerre e ingiustizie. Dobbiamo ascoltare il dramma dei bambini di Gaza, ma ricordare anche altre scenari di guerra fuori dai riflettori. Penso in particolare al Sudan, all’Armenia che è la patria di San Miniato, alla Birmania dove aiutiamo delle persone e all’Ucraina, così vicina nella nostra Europa. La nostra città è e può sempre più essere luogo di condivisione e di speranza, unita contro ogni divisione e ingiustizia".