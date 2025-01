Pacifici nuovo dg del Banco di Lucca e del Tirreno

Andrea Pacifici è il nuovo Direttore Generale del Banco di Lucca e del Tirreno: una importante nomina, su proposta del Presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, del Direttore Generale Nicola Sbrizzi, e del Presidente del Banco di Lucca e del Tirreno Sergio Ceccuzzi, apre il 2025 della banca toscana che fa parte del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, che comprende oltre alla capogruppo anche Banca di Imola e tre società di servizi. Andrea Pacifici, nato nel 1966, è nel Gruppo La Cassa di Ravenna dall’aprile 2008: è stato responsabile di sede della Cassa a Roma, dal 2019 capo area di Roma e nel 2023 è stato nominato Vice Direttore Generale del Banco di Lucca e del Tirreno di cui ora è Direttore Generale.

Il Gruppo La Cassa di Ravenna, nell’esprimere viva soddisfazione per il lavoro svolto ed i risultati raggiunti in questi anni, ringrazia il Direttore Generale uscente del Banco di Lucca e del Tirreno, Fabio Frilli. La nuova nomina ai vertici del Banco di Lucca e del Tirreno conferma la grande attenzione e il continuo investimento nelle persone, nei territori e nella forte identità di Gruppo della Cassa di Ravenna presieduta da Antonio Patuelli e diretta da Nicola Sbrizzi, che conta 135 sportelli bancari in cinque diverse regioni (Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Marche e Lazio) e continua a investire con forza e convinzione nei territori aprendo nuove filiali e rafforzando sempre più i rapporti con la Clientela, con gli imprenditori e le famiglie.