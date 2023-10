Pace in Medio Oriente Betori arriva in città

Nell’ambito della vertenza ex Gkn di Campi, ora Qf in liquidazione, ieri al Mimit si è tenuto un tavolo tecnico a cui hanno partecipato i tecnici del Ministero e i rappresentanti della cooperativa Gff, la realtà creata quest’estate da 14 soci, tra ex operai e solidali, il cui presidente del Cda è Massimo Barbetti (nella foto), già membro della Rsu. Un incontro fortemente voluto dalle stesse tute blu per presentare il progetto di reindustrializzazione dal basso del sito, chiuso ormai da oltre due anni. L’idea di massima della cooperativa è sviluppare, produrre e commercializzare pannelli fotofoltaici di ultima generazione e cargo-bike. Alla fine dell’incontro, durato un paio d’ore, bocche cucite da parte della Gff. Un silenzio che, contattati, giustificano così: "Essendo un tavolo tecnico non ci sono commenti da fare, solo che oggi (ieri, ndr) si dimostra che il progetto c’è, ma che il tavolo tecnico non può sostituire il tavolo politico". Concetto che rilancia anche Sasha Colautti, responsabile nazionale dell’industria di Usb. "A nostro avviso questa vicenda non può ridursi a confronti che non assumono scelte politiche, per questo serve riconvocare al più presto il tavolo di crisi, che affronti anche il nodo occupazione" sostiene Colautti in una nota. "Il Governo si assuma la responsabilità di guidare la reindustrializzazione di quel sito, determinando il perimetro degli strumenti e le economie su cui può andarsi a sviluppare il progetto del Collettivo di fabbrica anche attraverso il condominio industriale già proposto nella discussione con la Regione Toscana" dice ancora la Usb.

Fonti vicine al ministero fanno sapere di aver ascoltato con interesse la proposta degli operai, una proposta spiegata solo a voce senza presentare alcun documento. E non avrebbero neppure fatto i nomi dei potenziali investitori coprendosi dietro il patto di riservatezza. Dal Mimit, comunque, non manca la disponibilità a programmare nuovi incontri dietro il ricevimento del carteggio da esaminare per un possibile finanziamento pubblico.

Intanto, però, il tempo scorre e con la procedura di licenziamento collettivo aperta lo scorso 18 ottobre ogni giorno diventa fondamentale. Lo sanno bene gli operai che si stanno mobilitando per il 5 novembre quando in fabbrica è previsto "un meeting internazionale e giornata di lotta" come scrive il Collettivo di fabbrica sui social ribadendo che "con i 185 licenziamenti è chiarto che avevamo avuto ragione sin dall’inizio: il nostro licenziamento definitivo apre la via alla speculazione immobiliare".

Barbara Berti