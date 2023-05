Pacciardi, Lagorio e Spadolini Tre toscani nella storia

Dalla Toscana con un grande amore verso l’Italia. Le storie di Ranfolfo Pacciardi, Lelio Lagorio e Giovanni Spadolini, ministri della Difesa e grandi italiani, per certi aspetti si intrecciano: partendo da Gavorrano, nel Grossetano (Pacciardi) e Firenze (Lagorio, che si trasferì in Toscana da piccolo e Spadolini), sono stati protagonisti della crescita del Paese. Il convegno organizzato dall’Istituto geografico militare in collaborazione con la Fondazione Spadolini-Nuova Antologia è servito proprio per ricordare le tre figure. Come ha detto il comandante dell’Igm, generale Pietro Tornabene, "Randolfo Pacciardi, Lelio Lagorio e Giovanni Spadolini sono stati personaggi molto importanti con un tratto in comune: tutti sono stati accomunati dall’amore per l’Italia, pur non disconoscendo le radici toscane". "Firenze ha avuto un ruolo importantissimo nel Risorgimento e nel creare l’unità nazionale - ha aggiunto - Il primo presidente del Consiglio dopo Cavour fu Bettino Ricasoli, poi cito il quotidiano La Nazione, nato nel 1859: Firenze è stata protagonista nella costruzione dell’Italia".