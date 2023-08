Pacchetto scuola Via al bando

Al via le domande per richiedere i contribuiti del "pacchetto scuola", il bando a sostegno dei servizi educativi per l’anno 2023-2024. Il contributo può arrivare a 200 euro a studente, fino a 20 anni di età e viene calcolato sulla base dell’Isee familiare, che non deve superare il valore di 15.748,78 euro.

L’obiettivo di questo bonus è di garantire il diritto allo studio, sostenendo la spesa per il materiale didattico, l’acquisto di libri, per il trasporto scolastico, per il vestiario educazione fisica e altri servizi essenziali dalla formazione. Un aiuto importante al quale nel tempo sono ricorse sempre più famiglie fiesolane. L’anno scorso sono state 125 le domande presentate con un aumento rispetto al 2021, quando furono 80 le richieste arrivate. Il contributo che la Regione eroga al Comune si basa sul numero di richieste presentate e lo scorso anno a Fiesole fu di circa 19mila euro, tale da consentire un sostegno minimo a tutte le famiglie, che avevano fatto richiesta. La domanda va effettuata entro il 22 settembre esclusivamente on line, dal sito del Comune di Fiesole sulla pagina dedicata ai servizi online, cliccando su "Servizio di invio pratiche". D.G.