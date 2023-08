Pacchetto scuola a Campi Bisenzio: Bando Aiuti Economici per Famiglie

Pacchetto scuola, fra pochi giorni le famiglie potranno presentare domanda al Comune di Campi Bisenzio per l’anno scolastico 20232024. Si tratta di un contributo economico finalizzato a sostenere varie spese (materiale didattico e di consumo) e riservato agli studenti residenti, iscritti alle scuole secondarie di primo o secondo grado, statali, paritarie private o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata. Lo studente per ricevere il contributo deve appartenere ad un nucleo familiare il cui indicatore economico equivalente (Isee) non sia superiore a 15.748,78 euro. Le domande dovranno essere presentate on line attraverso la piattaforma Fido, compilando una modulistica. Il periodo di presentazione delle domande sarà dal 28 agosto al 22 settembre e a breve sul sito web uscirà il bando con tutti i dettagli e le informazioni.