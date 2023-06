P come personaggi

Quelli di voi che siete scrittori, sapete per esperienza come certi personaggi possano essere prepotenti e finire per dominare l’autore: diceva il grande Silone. Sempre lui, nella bellissima introduzione al romanzo “Vino e pane“ (riscrittura di “Pane e vino“), ha scritto queste sacrosante parole: "Quello che solo conta in ogni opera letteraria sono ovviamente le vicende della vita interiore dei personaggi". Queste due frasi, messe insieme, sono un potente faro da tenere sempre acceso sulla pagina quando si scrive un romanzo. Non sono regole, sono verità letterarie con le quali dobbiamo fare i conti, senza però mai intenderle come una limitazione alla sconfinata e incontenibile libertà della narrazione. I personaggi sono i pilastri della Letteratura. Sono appunto le loro vicende interiori a commuovere, a divertire, a emozionare, cioè a trascinarci lungo i sentieri che esplorano l’animo umano, dunque anche quello che si snoda dentro noi stessi. Chi racconta deve sapere che i personaggi non sono dei burattini, ma hanno una loro vita, sono reali e concreti. Se ci lasciamo andare a raccontarli dall’interno, ci diranno loro chi sono, cosa pensano, come parlano e così via. Insomma, raccontandoli impariamo a conoscerli, così come accade quando nella vita “reale“ incontriamo una persona. Un aneddoto personale. Stavo scrivendo la storia di un ex partigiano, ormai vecchio… Cinquant’anni prima era stato torturato dai fascisti, soprattutto da uno, il più crudele. Lo cerca per anni, e finalmente lo trova. A quel punto avevo in mente che il personaggio, trovandosi davanti il suo antico aguzzino, si sarebbe vendicato… Invece, ecco che il personaggio mi sorprende, e rifiuta con coscienza la vendetta, anche se non si tratta di perdono. E così mi metto a parlare con lui, anche un po’ arrabbiato… Gli chiedo come mai non rivela al fascista la propria identità e non fa nulla per vendicarsi… E lui mi risponde con calma, esponendo le proprie ragioni… Mi sembrava di parlare davvero con una persona in carne e ossa… Be’, quel dialogo è finito nel racconto, non avrei potuto fare altrimenti, quella era la sua verità… Se avessi deciso di seguire quello che avevo immaginato, il racconto sarebbe stato falso e inconsistente. Era giusto dare voce al personaggio. Per concludere: i personaggi dei romanzi che ho letto e anche quelli dei romanzi che ho scritto, nella mia memoria sono fatti della stessa sostanza delle persone che ho incontrato nella vita.