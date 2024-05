’Ovunque bellezza’. L’evento in piazza

Le mostre sulla bellezza. Le organizzano a Scandicci, dal 25 maggio sino al 9 giugno in piazza Matteotti. L’evento si chiama ‘Ovunque bellezza’ ed è curato da RossoTiziano art academy in collaborazione con le scuole cittadine. L’obiettivo è quello di valorizzare il talento espressivo per aprire nuove frontiere di riflessione. Il progetto è dedicato a bambini e ragazzi che hanno lavorato su supporti sagomati come corpi che si aprono a finestra, come case che si aprono su giardini o dimensioni fantastiche; una sorta di finestre dove il "fuori" e il "dentro" divengono spazi emotivi e racconti simbolici molto rappresentativi di fasi fondamentali che riguardano lo sviluppo della personalità e il legame con il proprio territorio.