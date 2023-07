Ovs-Upim, scontro con la Uil sui dipendenti "Manca conciliazione fra vita e lavoro"

FIRENZE

"I direttori e le direttrici di OvsUpim sono stati chiamati dalla società a fare pressioni sulle lavoratrici e sui lavoratori dei numerosi negozi della Toscana per ‘consigliare loro’ di variare l’orario di lavoro o i turni in modo da ridurre le necessità di maggiore personale e aumentare la presenza nelle aperture domenicali e festive". La denuncia arriva dalla dal segretario generale della UilTucs Toscana, Marco Conficconi (foto) che punta il dito sulla decisione dell’azienda "di muoversi unilateralmente tentando la carta della pressione diretta su ogni singola lavoratrice. Una decisione assurda che colloca lo storico marchio della distribuzione tra le società che sono più note per la scarsa correttezza e il basso riconoscimento dei diritti sul lavoro". "Insieme alle altre organizzazioni confederali stiamo tentando di costruire un accordo nazionale - spiega ancora Conficconi – proprio per definire regole certe e diritti chiari. Un accordo quadro serve proprio per impedire questi comportamenti scorretti a cui la società non è nuova".

Al momento il sindacato non è riuscito a trovare un’intesa, ma la trattativa con la delegazione toscana sta andando avanti. "Le lavoratrici ed i lavoratori – spiegano ancora dalla Uil – stiano tranquilli, le organizzazioni confederali stanno negoziando ma non consentiranno alla società di proseguire impunemente con le intimidazioni e le discriminazioni. Anzi, viste le numerose segnalazioni continueremo a denunciare queste pressioni in ogni modo ed in ogni sede".

"Dobbiamo e vogliamo tutelare i diritti di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori di OvsUpim, siano esse a tempo pieno, oppure a tempo parziale ed è per questa ragione che lavoriamo per un accordo dove sia presente in modo chiaro un confronto sinergico e continuo con la società su ogni singolo territorio e nel rispetto della dignità di entrambe le parti. Non siamo interessati ad un accordo, come proposto dall’azienda, dove il sindacato certifica le decisioni del gruppo dirigente aziendale senza poter intervenire nel merito. Vogliamo, invece, essere protagonisti, insieme a OvsUpim, di un grande cambiamento sociale e culturale che certamente potrebbe dare alla società un nuovo, importante, impulso verso un ulteriore crescita delle vendite ma anche del clima aziendale".