Overtourism, da Firenze l'appello a una norma nazionale per gestire i flussi

Firenze, 27 aprile 2023 - Investire in cultura per migliorare l'offerta della città e invitare così i visitatori a una permanenza più lunga e al rispetto delle regole. Insieme a una norma nazionale che serva a regolare gli affitti turistici, è la proposta del sindaco di Firenze Dario Nardella per combattere quello che gli esperti chiamano “over tourism”, un troppopieno che rischia di essere più una grana che una risorsa.

La proposta è arrivata nel corso della tavola rotonda sul tema dell'overtourism, “Strategie e progetti per tutelare la città da turismo di massa conciliando le istanze dei residenti, il decoro di strade e piazze e i legittimi interessi degli imprenditori del settore”, organizzata da La Nazione.

Moderati da Erika Pontini, capocronista de La Nazione Firenze, e dal nostro giornalista Emanuele Baldi, sul tema si sono confrontati il sindaco Nardella con il suo assessore alle attività produttive Giovanni Bettarini, Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell'Accademia, Luigi Salvadori, presidente Fondazione CR Firenze, Francesco Bechi, presidente Federalberghi Firenze, Aldo Cursano, presidente Confcommercio Toscana, Claudio Bianchi, presidente Confesercenti Firenze, Alessandro Sorani, presidente Confartigianato Firenze e Giovanni Gandolfo, responsabile Airca (associazione imprese ricettive extralberghiere).

“Il turismo è un fenomeno di massa che porta ricchezza – sottolinea Nardella - ma va governato. Questo non si può fare solo con strumenti locali, è un problema globale che va affrontato con norme nazionali, norme che servirebbero ai sindaci per esempio a limitare l'uso di appartamenti che vengono usati per affitti brevi in modo da non drogare il mercato immobiliare e consentire a famiglie normali di poter sostenere affitti normali o comprare una casa a prezzi normali”.

Di turismo si vive e si muore. Perché se da un lato il turismo crea lavoro e ricchezza, prima di creare malcontento, dall'altro può raggiungere numeri così impressionanti da rendere la vita insopportabile ai residenti, fino a mandarli via. Una situazione, che non riguarda solo località italiane come Firenze, Roma o Venezia. Ne soffrono infatti anche Amsterdam, Lisbona e Barcellona, giusto per restare in Europa.

"Il turismo è una risorsa importante ma va chiaramente gestito come stiamo facendo, per esempio con il Regolamento Unesco che stoppa l'apertura di nuovi ristoranti in centro e la vendita di alcolici dalle 21 alle 6 e ha un'attenzione alla qualità del commercio e dei servizi" aggiunge Bettarini.

Per il presidente della Fondazione CR Firenze Salvadori, "non è semplice gestire i flussi ma bisogna riuscire a capire quali sono i punti critici e andare avanti con la strada del confronto, proprio come abbiamo fatto oggi" mentre la direttrice della Galleria dell'Accademia Hollberg spiega: "All'interno del nostro museo siamo riusciti a lavorare un un percorso di redistribuzione dei visitatori e dal 2016 organizziamo una mostra in bassa stagione. Politiche che dovrebbe adottare anche Firenze".

Tra le proposte ventilate per mettere freno all'arrivo in massa dei visitatori anche quella di inserire un numero chiuso. Una proposta che assolutamente non va giù al presidente Federalberghi Bechi: "Noi siamo contrari al numero chiuso ma siamo propensi a un'accurata programmazione".

Il presidente di Confesercenti Bianchi insiste "sull'importanza della delocalizzazione e della destagionalizzazione, leve strategiche per gestire i flussi", mentre il presidente di Confcommercio Cursano ribadisce: "La città deve essere per molti ma non per tutti, bisogna regolamentare il turismo". Per il presidente di Confartigianato Sorani "bisogna valorizzare i nostri artigiani per migliorare l'accoglienza della città" mentre il responsabile Airca Gandolfo conclude: "Il turismo è una risorsa per la città e per il Comune di Firenze che si ritroverà un tesoretto di 50milioni di euro derivante dall'imposta di soggiorno di cui beneficeranno anche i residenti".