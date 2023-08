Overload L’hard senza compromessi E il rock agricolo dei Quarto Podere

Clima incandescente all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. Ma non per le temperature africane. Sul palco dell’Ultravox Firenze, stasera (ore 21, ingresso libero) arrivano gli Overload, storica formazione toscana che segue le orme di ACDC, ZZ Top, Molly Hatchet. Nati nell’ottobre del 2002 a Firenze come tribute band di hard rock e southern rock, gli Overload affinano le proprie qualità sui palchi della Toscana fino a decidere per una sterzata su pezzi originali. Il primo album "The Jaguar Chronicles", uscito nel giugno 2015 per la Peramonda Records, registra una buona risposta dalla critica internazionale e, infatti, arriva al sold out dopo sette mesi dalla pubblicazione. E stasera sul palco delle Cascine la band proporrà i classici del genere ma soprattutto i brani tratti dall’album di debutto, oltre ai pezzi dell’ep "Mudmakers". La formazione vede Giovanni Fanfani alla voce e al basso, Vanni Jahier alla batteria, Andrea Fantechi e Jacopo Fallai alle chitarre.

Se stasera è di scena un old-time rock senza fronzoli, che ha trovato consensi anche oltreconfine, domani l’Ultravox Firenze (ore 21) sarà invaso dal folk agreste dei "Quarto Podere", il gruppo tra i più longevi di Firenze e tra i più stilisticamente trasversali, dato che dal 1992 a oggi (anche se mossero i primi passi tra i banchi di scuola addirittura nel 1984) si sono divertiti a giocare con tutti i generi musicali possibili. Loro si autodefiniscono da sempre "rock agricolo" e forse è l’unica etichetta possibile, in quanto l’unico denominatore comune in tutte le fasi della loro produzione artistica è il riferimento alla terra, intesa in senso largo come territorio, come vernacolo, come usanze e tradizioni toscane, ma anche proprio come terreno agricolo tramite il quale esporre in musica l’esperienza della vita di campagna e del mestiere di contadini. Giovedì 10, invece, dalla Germania arrivano i Currao, uno tsunami di allegria e good vibes, al quale è difficile resistere senza ballare e saltare al ritmo di ska e reggae.

Barbara Berti