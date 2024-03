Over 70 malati e soli. Nuovo progetto lanciato da Att

Si rivolge agli over 70 il nuovo progetto dell’Att, l’Associazione tumori toscana che porta cure domiciliari gratuite con équipe di medici e infermieri ai pazienti oncologici, che si trovano nelle condizioni di non potersi muovere dal loro domicilio o per i quali è consigliabile un approccio protetto. "Da sempre intercettiamo le problematiche reali dei malati di tumore – spiega il presidente dell’associazione Giuseppe Spinelli -. A livello nazionale abbiamo 365 mila nuove diagnosi di cancro l’anno. Il 65% di queste riguardano persone con più di 70 anni". Ad Att arrivano dalle province di Firenze, Prato e Pistoia ogni anno 1.000 nuove richieste di assistenza: in un caso su due, sono persone, che hanno già spento le 70 candeline. "E’ un’età che presenta una fragilità maggiore, sia per la compresenza di altre patologie croniche, sia perché possono essere rimasti soli oppure i coniugi, anche loro anziani, non possono essere dei caregiver come le persone più giovani. Questi pazienti hanno bisogno di un’assistenza speciale".

Il nuovo progetto si rivolge a cinquecento persone già over 70 e il primo obiettivo è raccogliere ventimila euro per coprire per un anno il costo di una nuova infermiera dedicata che andrà a potenziare il team dell’Associazione tumori toscana, che è sempre molto presente e formato a dovere.

"Contiamo sempre sulla generosità dei cittadini che sono molto affezionati a una realtà come la nostra, che offre cure domiciliari gratuite. I professionisti sono tutti pagati dalla nostra associazione": ricorda Giuseppe Spinelli. Non mancano i problemi, ammette, "a partire dalla carenza di personale medico e infermieristico. Ma non lasciamo solo nessuno e nessuno si deve sentire solo, questo il nostro motto". La pandemia ha mostrato quanto siano importanti la vicinanza alle persone fragili solole cure domiciliari "e anche le terapie, perché, a differenza di qualche anno fa, il 50 per cento delle persone che seguiamo può guarire. Ci impegniamo dunque con loro anche per un miglioramento della qualità della vita e per limitare danni ed effetti collaterali di cure sempre più efficaci, ma anche aggressive e lunghe".

Manuela Plastina