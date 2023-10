Ottobre caldo, febbre a 33°. Record storico d’autunno

Alle 15 di ieri la stazione meteo dell’Orto botanico ha emesso un verdetto destinato a restare vergato nero su bianco nell’albo della metereologia più estrema: 33,3 gradi.

Dati alla mano una temperatura simile in ottobre a Firenze non si era mai registrata. Strapazzato ogni record precedente, da quello più vicino del 2011 (dodici anni fa a Peretola furono registrati 31,6 gradi) a quello dell’anno del primo scudetto viola quando in ottobre si toccarono i 30,7 gradi.

E se da un lato l’ “ottobrata“ viene salutata da molti con un sorriso – d’altronde potersi concedere un bel fine settimana di mare in questo periodo è certo piacevole e comunque anche in città sebbene faccia caldo non siamo certo nei paraggi delle emergenze agostane da bollino rosso – c’è preoccupazione per la terra e i fiumi che si prosciugano sempre di più.

L’estate, sebbene più altalenante della scorsa in cui il caldo feroce infilò un filotto di settimane infinito, è stata bella tosta. Partenza soft con un giugno fresco e piovoso la stagione ha mostrato i muscoli sferrando due periodi assai calienti, uno in luglio e l’altro, più lungo, in agosto per poi adagiarsi su un settembre nettamente sopra la media. Insomma in sostanza non piove bene da quasi quattro mesi e la situazione non sembra destinata a sbloccarsi in tempi brevi.

Non dovrebbe piovere almeno per altri dieci giorni, secondo alcuni siti specializzati la siccità potrebbe anche arrivare e superare la metà del mese. Quanto alle temperature però, niente paura. Entro un paio di giorni le massime scenderanno sotto i 30 gradi. Farà ancora calduccio ma sarà gradevole.

Emanuele Baldi