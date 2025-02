Otto mesi di matrimonio: "Un incidente ci ha cambiati. Ai social preferiamo la vita"

"L’amor che move il sole e l’altre stelle". La citazione dantesca serve a inquadrare il rapporto tra Paulina Irenei, 30 anni, tatuatrice, e il suo "principe azzurro" Francesco Panattoni, 29 anni modellatore 3D. Il sì è arrivato lo scorso giugno, dopo sei anni di fidanzamento. Tra i due ragazzi l’amore è sbocciato subito: "Da studenti, abitavamo, con altre cinque persone, nello stesso appartamento. E’ stato un colpo di fulmine", racconta non senza emozione Paulina.

Di matrimonio, in verità, i due ne hanno sempre parlato in modo fugace, senza darsi tempi. Ma il fato ha voluto che Francesco rimanesse vittima di un gravissimo incidente, e questa esperienza, ai due, ha fatto maturare l’idea che quello fosse il momento giusto per convolare a nozze. "Abbiamo deciso, dopo quel grave fatto, di occuparci l’uno dell’altro. Per sempre. Nella gioia e nella malattia.".

Paulina e Francesco si definiscono una coppia "dinamica, anche se ognuno ha i propri ritmi. Ci compensiamo e facciamo di tutto per condividere momenti importanti insieme. Ma c’è anche complicità, ridiamo tanto, parliamo di tutto. Non ultimo dei continui femminicidi, delle violenze... E ci chiediamo il motivo per cui si arrivi a tanto: perché le persone hanno smesso di confrontarsi dando spazio all’aggressività fisica e verbale?".

Di sogni nel cassetto, Paulina e Francesco ne hanno tanti, ma due hanno la priorità: "Vorremmo comprare una casa, possibilmente in campagna, perché a Firenze è diventato impossibile vivere. E poi ci piacerebbe avere dei figli. Ma prima di tutto dobbiamo raggiungere una nostra stabilità, solo così riusciremo a costruire un qualcosa che duri per tutta la vita".

I due freschi sposini di social ne sanno davvero poco: li utilizzano poco, quasi nulla ("anche se per il lavoro che facciamo dovremmo tenerne più conto"), perché "preferiamo guardare un film insieme, rapportarci ai nostri amici. Insomma, vivere...".

A.P.