Otto anni per fare una rotatoria Lavori fermi, la ditta in tribunale

di Manuela Plastina

I lavori per la nuova viabilità di Vaggio sono fermi ormai da tempo. Dovevano già esser quasi terminati: a metà febbraio del 2022 i sindaci di Reggello e Castelfranco-Piandiscò, amministrazioni entrambe interessate dall’importante cantiere, avevano consegnato i lavori al raggruppamento temporaneo d’imprese vincitore della gara. L’intervento, progettato per la prima volta nel 2015, prevede la costruzione di un nuovo ponte sul torrente Resco che bypasserà il centro abitato e l’area dove si trovano due scuole, una materna e una elementare. L’opera, che vale un importo complessivo di 1 milione e 150mila euro, prevede anche la realizzazione di una rotatoria sul fronte reggellese, lungo la strada provinciale 87 all’ingresso dell’abitato con relativa viabilità di raccordo al ponte. E proprio la rotatoria è ferma. Ora il sindaco di Castelfranco-Piandiscò Enzo Cacioli, quale capofila del progetto, ha avviato una causa contro la ditta che ha l’appalto per inadempimento. Il collega di Reggello Piero Giunti lo sostiene: "Abbiamo bisogno che i lavori vadano avanti e finiscano presto per dare una nuova viabilità e un importante respiro alla frazione – dice il primo cittadino reggellese –. Non sappiamo se ripartirà la stessa ditta oppure se dobbiamo consegnare i lavori alla seconda in graduatoria nella gara, ma dobbiamo ripartire". Intanto la rotatoria è aperta al traffico, ma solo in parte e in maniera provvisoria.