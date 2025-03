Ostello a Firenze evade tassa di soggiorno: condanna dalla Corte dei conti

di Pietro Mecarozzi

Quattro anni senza pagare la tassa di soggiorno al Comune di Firenze, per un ’buco’ totale di circa 157mila euro. È la storia di un ostello nel cuore di Firenze, situato in un’ala del convento dei frati Francescani, in Borgo Ognissanti, che da novembre 2019 a settembre 2023 ha omesso di versare nelle casse di Palazzo Vecchio l’imposta di soggiorno incassata dai clienti che hanno alloggiato nelle proprie camere. È partita così la segnalazione a Palazzo Niccolini. E ieri la Corte dei conti sezione Toscana ha condannato la società proprietaria dell’ostello e l’amministratore delegato a risarcire la somma, più le spese giudiziali del processo.

A nulla infatti sono serviti i ripetuti solleciti da parte degli uffici dell’amministrazione comunale. La società si legge nella sentenza, non ha mai risposto. E quando lo ha fatto, è stato per proporre ricorso contro gli avvisi di accertamenti esecutivi. Ricorso che il Comune ha rigettato e che la società (per quanto riguarda l’annualità del 2022) ha portato davanti alla corte di giustizia tributaria.

La holding conta nel proprio carnet svariati ostelli in giro per l’Europa. E secondo i giudici, nel corso degli anni precedenti, non avrebbe sofferto di crisi economiche o mancanze di liquidità tali da impedirle di versare quanto dovuto a Palazzo Vecchio.

A inizio dicembre 2024, inoltre, sono stati eseguiti dalla società tre slot di pagamenti da circa 1500 euro ciascuno, che hanno fatto calare il debito a poco più di 153mila euro. "L’ elemento soggettivo è costituito dal dolo – si legge nella sentenza –, in ragione del comportamento dei soggetti che hanno volutamente omesso di riversare al Comune di Firenze, i proventi della tassa di soggiorno, con comportamento connotato dalla volontà di disattendere un obbligo di servizio".

E ancora: "Né può essere invocata la cosiddetta crisi pandemica come causa di forza maggiore, essendosi in presenza di somme già incassate e per cui sussisteva unicamente l’ obbligo del versamento", spiegano i giudici.